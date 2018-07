Stiri pe aceeasi tema

- Romania va construi doua penitenciare noi printr-un credit contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a declarat, sambata, la Botosani, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El nu a precizat insa suma care va fi alocata pentru acest proiect.

- Arad. Potrivit unui comunicat remis de societate, „echipele Companiei de Apa Arad au intervenit inca de la ora 5.00 in aceasta dimineața pentru a indeparta apa acumulata pe carosabil in urma furtunii violente. Din cauza cantitaților mari de precipitații in timp scurt, in mai multe zone din oraș, canalizarea…

- In ziua de 26 mai 2018, in jurul orei 20.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Bailesti au depistat pe strada Victoriei din localitate, un minor de 12 ani, din Bailesti, care avea asupra sa suma de 182 lei, pe care ...

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) este ingrijorata de posibilele masuri de politica publica privind sistemul de economisire pentru pensie prin cei trei piloni și de lipsa de transparența in care acestea sunt analizate și promovate, iar bunastarea viitoare a actualilor angajați nu trebuie periclitata…

- DIETA „CURCUBEU” te hidrateaza intens și te ajuta sa slabești intr-un timp record. Unii oameni reușesc chiar și pierderea unui kilogram pe zi. Nu conteaza cantitațile, ci combinațiile!

- Sute de sirieni au iesit, sambata, pe strazile Damascului in semn de sfidare fata de SUA, Marea Britanie si Franta. Sutele de sirieni adunati in pietele publice fluturau steaguri ale tarii, claxonau indelung si scandau lozici de sfidare a occidentalilor. Presedintia tarii a postat pe contul sau de Twitter,…

- Planuri date peste cap pentru doi solicitanți de azil in Romania, prinși de polițiști in timp ce incercau sa treaca ilegal in Ungaria. Cei doi, un sarb și un iranian, au fost prinși pe un camp din zona localitații Cenad.