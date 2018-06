Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, acuza PSD-ALDE ca „au pus ochii și pe banii romanilor din Diaspora”, intrucat, in ședința de joi a Guvernului, s-a adoptat proiectul de lege potrivit caruia sumele de peste 2.000 de euro trimise de romani in tara, daca nu sunt justificate…

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule deputat, proiectul dumneavoastra privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehicule electrice primește tot mai multe avizari pozitive de la comisii. Cate „hopuri” mai sunt de trecut pana la momentul in care vom avea „legea Glad Varga”, lege a unui deputat…

- Deputatul PNL, Bogdan Hutuca a afirmat, luni, ca prin desfiintarea Pilonului II de pensii romanii vor fi trasformati in sclavii statului, urmand ca pensia lor sa depinda de partidul aflat la guvernare si de deciziile luate de politicieni. ''Desfiintarea Pilonului II de pensii reprezinta…

- Comisarul european Corina Cretu i-a transmis, pe 25 aprilie, premierului Viorica Dancila, ministrilor Lucian Sova si Rovana Plumb o scrisoare in care isi exprima ingrijorarea cu privire la riscul dezangajarii fondurilor UE, potrivit documentului prezentat, luni, de PNL. "Ma adresez dumneavoastra…

- Revizuirea pe plus, de la 2,6 la 2,9%, a cresterii economiei americane in ultimul trimestru din 2017, a inmultit plasamentele in dolari si reducerea celor in monedele de la marginea zonei euro. Cursul euro a crescut de la 4,6557 la 4,6569 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul…

- Rata anuala a inflatiei va depasi anul acesta 3%, sustine Mugur Isarescu Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Foto: Arhiva. Rata anuala a inflatiei se va situa la sfârsitul anului la 3,5%, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. El a fost invitat, împreuna…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic, in conditiile in care deficitul de cont curent si deficitul bugetar au crescut mai mult decat in tarile din regiune,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, participa, joi, la Comisia economica a Senatului, la o discutie cu tema ”Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei”, in contextul in care rata inflatiei a crescut in februarie la 4.7% fata de aceeasi perioada a anului trecut.