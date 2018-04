Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri ministrului Justiției cererea de urmarire penala fata de Ion Iliescu, de Petre Roman si de Gelu-Voican Voiculescu, in dosarul Revoluției. Cei trei sunt acuzați de Parchetul General de infracțiuni contra umanitații. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a…

- „Aceasta cerere de urmarire penala ma gaseste in situatia de a fi pur si simplu revoltat. Sunt uluit de aceasta chestiune. Era sa imi pierd viata la baricada, n-am avut niciun fel de implicare de nicio natura in legatura cu ceea ce s-a intamplat in zilele acelea (...) Am fost chiar in situatia de a…

