Rusia face investigații dupa ce o racheta balistica intercontinentala lansata miercuri, 12 iulie, de Coreea de Nord, s-ar fi prabușit in apele teritoriale ruse. Ministrul adjunct de Externe, Andrei Rudenko, spune ca ministerul rus al Apararii investigheaza incidentul, dar ca „pana acum nu are informații clare ca racheta a cazut in Rusia”, arata agențiile de presa RIA și TASS. „Coreea de Nord a tras o racheta balistica neidentificata in Marea de Est”, a declarat, miercuri, statul major interarme de la Seul, folosind numele coreean pentru Marea Japoniei. Relatiile dintre cele doua Corei sunt la…