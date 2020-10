Irlanda,Elveția,Portugalia și Polonia pe lista actualizată privind COVID-19 Irlanda,Elveția,Portugalia și Polonia pe lista actualizata privind COVID-19 Schema unui coronavirus. Foto: Arhiva. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a introdus ieri 10 țari în zona galbena pentru care se instituie masura carantinei la domiciliu asupra persoanelor care sosesc în România. Între acestea se afla Irlanda, Elveția, Portugalia și Polonia. Sunt exceptați de la carantina cetațenii care ramân cel mult 3 zile pe teritoriul României și prezinta la venire un test negativ pentru COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

