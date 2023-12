Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care au stat in Romania, Celia Novo și soțul ei, Bogdan, se gandesc la momentul in care vor pleca in strainatate și se vor stabili la casa lor. Doar ca, tanara spune ca nu este de acord sa se mute la familia partenerului ei, in Irlanda.

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca PNL si-a asumat vaccinarea anti-COVID si ca fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu este un om cinstit. El precizeaza ca USR nu va fi intimidat de dosare „activate cand e convenabil politic” si ca s-ar fi trimis „semnale” pentru a nu fi construit polul…

- O saptamana și un weekend. Atat va sta președintele Iohannis in Romania dupa turneul african. Apoi, ocupantul fotoliului de la Cotroceni se va deplasa in Dubai, la Madinat Jumeirah Conference Centre Dubai, scriu jurnaliștii de la știri pe surse. Acolo, el va susține un discurs in cadrul COP 28 pe data…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 14 – 23 noiembrie, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania si Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. „Vizitele presedintelui Romaniei in Africa reprezinta primul demers politico-diplomatic…

- Europa este ingrijorata de creșterea numarului de acte antisemite odata cu inceperea razboiului Israel -Hamas. Comisia Europeana condamna cu fermitate aceste acte care sunt impotriva tuturor principiilor pe care se bazeaza Uniunea Europeana și lumea libera.

- Potrivit datelor ajustate sezonier, in trimestrul al doilea al anului 2023, deficitul guvernamental a atins 3,3% din PIB in zona euro și 3,2% din PIB in Uniunea Europeana. In perioada aprilie-iunie 2023, singurele state membre ale UE care au inregistrat un excedent guvernamental au fost Danemarca (2,8%…

- Europarlamentarul Corina Cretu a declarat, marti, ca tarile europene se confrunta cu un nivel de saracie inacceptabil in randul tinerilor, copiilor si persoanelor varstnice si ca Uniunea Europeana, alaturi de statele membre, trebuie sa activeze toate mecanismele din Planul de Actiune pentru Pilonul…

- Republica Moldova a lansat o discuție la nivel național cu privire la asigurarea aderarii la Uniunea Europeana, in cadrul careia oficiali de rang inalt și academicieni și-au indemnat compatrioții sa profite de orice oportunitate de a adera la blocul comunitar, in caz contrar