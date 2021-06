Irlanda de Nord complică primul tête-à-tête al lui Biden cu Johnson Prima vizita in strainatate a presedintelui american urmeaza sa marcheze ”intoarcerea” Statelor Unite dupa mandatul lui Donald Trump, a subliniat Joe Biden la sosirea, miercuri seara, in Regatul Unit, intr-un turneu european in care participa la summitul G7 si se intalneste cu Vladimir Putin la Geneva. PM Boris Johnson and US President Joe Biden meet in person for the first time on the eve of G7 summit — BBC Politics (@BBCPolitics) El a venit cu promisiunea, potrivit Casei Albe, unei cumparari istorice de catre tara sa a 500 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19 Pfizer-BioNTech pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

