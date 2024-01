V. Stoica Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, atrage atenția asupra stadiului lucrarilor de pe șantierul Lotului 2 al autostrazii Dumbrava – Buzau, cel care face legatura intre Mizil și Pietroasele. ”Am luat la pas toți cei aproximativ 30 km aferenți acestui lot. Am discutat cu antreprenorii despre stadiul șantierului la inceput de an, precum și despre strangerea colaborarii intre aceștia și toți factorii responsabili, pentru a preveni eventuale probleme, dar și pentru a le rezolva rapid și eficient, daca acestea apar. Se lucreaza atat la corpul autostrazii,…