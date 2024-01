Romania va avea peste 2.000 de km. de șosea rapida pana in 2030. Despre va fi atins aceasta ținta, a vorbit Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor la ” Dialogurile Puterii ”. Ce bani sunt alocați pentru construcția de drumuri, care sunt problemele care intarzie implementarea proiectelor de infrastructura rutiera și ce propune Ministerul Transporturilor și Infrastructurii in ce privește dezvoltarea autostrazilor sunt intrebari la care a raspuns Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la ”Dialogurile Puterii”. ”In 2020 am aplicat…