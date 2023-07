Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu s-a intors recent din America, acolo unde a mers sa iși viziteze fetița, pe Irina. Ajuns in țara, fostul afacerit a dezvaluit ca este din nou singur și ca nu se mai intoarce la cea despre care spunea ca il face fericit, afacerista Ani.La aproape o luna dupa ce a anunțat, foarte fericit…

- Irinel Columbeanu s-a intors in urma cu cateva zile din Statele Unite ale Americii, acolo unde a mers sa o vada pe Irina, fiica lui și a Monicai Gabor. Omul de afaceri nu iși vazuse copilul din anul 2018.Vizita in Statele Unite ale Americii s-a incheiat pentru Irinel Columbeanu, care s-a intors in urma…

- Monica Barladeanu, celebra actrița care a facut furori in SUA, recunoaște ca are o relație cu Valeriu Gheorghița, cel care, pe vremea pandemiei de coronavirus, a condus campania de vaccinare din Romania.Barladeanu se apara și spune ca Gheorghița nu mai e casatorit CITESTE SI EXCLUSIV FOTO Prima…

- Virgil Negru, fost consilier local din partea PSD in orasul constantean Eforie, a fost arestat in SUA, alaturi de alti zeci de romani, pentru fraude cu carduri bancare, potrivit unei investigatii Los Angeles Times si Libertatea. Virgil Negru a fost prins in luna aprilie de catre autoritatile americane…

- Un consilier local din Eforie, Virgil Negru, este arestat in SUA alaturi de alți zeci de romani pentru ca ar fi furat banii de ajutoare a persoanelor cu venituri mici din California, conform Los Angeles Times. Virgil Negru, in varsta de 40 de ani, și-a petrecut ultimele 69 de zile in arest la aproximativ…

- Irinel Columbeanu pleaca in America la fiica Irina, care locuiește cu mama ei Monica Gabor de aproximativ cinci ani de zile. Intr-un interviu pentru Cancan, fostul om de afaceri a dezvaluit cand a planificat plecarea, dar și ca iși dorește ca noua iubita sa il insoțeasca.Din 2018, Irina Columbeanu nu…

- Cand a venit criza din 2008-2009, Petruța Constantinescu avea un mic butic la parterul blocului in care locuia. Dupa nici un an, ea a fost nevoita sa-și inchida magazinul, intrucat clienții se impuținasera, iar afacerea intrase pe pierdere. In 2018 l-a redeschis, dar pandemia i-a sugrumat din nou afacerea.…

- Relația prințului Harry cu Meghan Markle a fost un subiect controversat inca din 2016, atunci cand s-au cunoscut, dar mai ales in cei cinci ani de dupa nunta din 2018. De atunci, ducii de Sussex au renunțat la indatoririle regale și s-au mutat in Statele Unite, de unde au criticat cu inverșunare familia…