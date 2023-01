Stiri pe aceeasi tema

- Victorie obtinuta de postul Romania TV in fata lui Raed Arafat. Curtea de Apel i-a respins apelul, ca nefondat. Victor Ciutacu, intr-o interventie in direct la Romania TV, a oferit prima reactie la aflarea vestii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mitica Popescu se afla internat la Spitalul de Urgența Floreasca unde a ajuns dupa ce a acuzat probleme la inima. In varsta de 86 de ani, emblematicul actor al teatrului, cinematografiei și televiziunii romane fost internat ieri la secția de cardiologie a spitalului, fapt confirmat și de purtatorul…

- Madalina Ghenea a fost chemata in instanța, dupa ce o firma specializata in recuperarea creanțelor a dat-o in judecata. Actrița a explicat ce s-a intamplat, de fapt, iar situația a fost rezolvata in mai puțin de 10 minute. Madalina Ghenea a aflat din presa ca este chemata in instanța de o firma specializata…

- Virgil Popescu a afirmat in conferinta ca data cu intrarea embargoului la adresa Federatiei Ruse, Romania este pregatita si nu vom avea probleme cu aprovizionarea cu petrol si cu produse petroliere in Romania. Ministrul s-a referit si la carburanti, in contextul problemelor cu care confrunta vecinii…

- Fostul premier Ludovic Orban a declarat ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, zice una, iar maine zice alta, in contextul aderarii țarii noastre la spațiul Schengen. „Președintele Klaus Iohannis, care astazi zice una, maine zice alta, trebuia sa știe foarte clar care e poziția fiecarui stat din…

- Ora de iarna, care revine in Romania in noaptea de sambata spre duminica, accentueaza spaima cetațeanului pentru factura de curent. E semnalul ca iarna e aproape, ca va fi mai mult intuneric intr-o zi, ca temperaturile vor fi mai scazute, consumul de curent mult mai mare și costurile vieții mai piperate,…

- Prin cantecele sale, Ionuț Galani aduce Grecia mai aproape de romani. Mai nou, cel mai cunoscut solist de muzica elena de la noi și-a propus sa aduca și confortul satelor din țara de unde iși trage radacinile familia sa, investind intr-un proiect de suflet. Solistul constanțean a inceput construcția…

- Fosta vedeta a ringului, Catalin Moroșanu a incheiat o prodigioasa cariera cu manușile de box in maini și a inceput alta, in afara ringului, ca organizator de gale de profil. O afacere care, dupa cum chiar fostul sportiv recunoște, este extrem de grea. Una din primele prezențe din randul luptatorilor…