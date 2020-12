Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatoarea Gagauziei, Irina Vlah, a transmis o urare de Anul Nou pe pagina sa de Facebook. In mesajul sau vorbește de speranța și vise. Ne indeamna sa speram ca in anul care vine vom lasa epidemia in urma și ne vom reintoarce la normalitate.

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca, impreuna cu echipa sa, va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. ”Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi”, scrie premierul in mesajul de Anul Nou. In mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cițu vorbește…

- Ministerul Sanatații a distribuit pe contul de Facebook al instituției, cu o zi inainte de Revelion, un mesaj-indemn pentru romani de a sta acasa in noaptea dintre ei. „Stai acasa un revelion! Poate salvezi o viața anul urmator”, este indemnul ministerului. „Stai acasa revelionul acesta. Vei…

- Biroul Electoral Central a respins cererile de renumarare a voturilor de la alegerile parlamentare din 6 decembrie, depuse de Partidul Mișcarea Populara, a anunțat formațiunea, vineri, pe Facebook.„Ieri a avut loc ședința Biroului Electoral Central in care au fost discutate și solicitarile de renumarare…

- Reprezentanții partidelor în Biroul Electoral Central au respins solicitarile de renumarare facute de Partidul Mișcarea Populara, afirma PMP, adaugând ca existau șanse sa treaca pragul electoral.Presedintele demisionat al PMP, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, ca formatiunea sa…

- Primarul Constanței, Verghil Chițac, a declarat, dupa ce și-a exercitat dreptul electoral, ca a votat pentru investiții, dezvoltare și pentru o Romanie unita și corecta.Totodata, el ii indeamna pe cetateni sa iasa in numar mare la vot, fiind vorba de viitorul tarii noastre.“Dragi constanteni, am votat…

- Guvernul pregatește terenul pentru prelungirea starii de alerta și dupa 31 decembrie 2020, potrivit unui proiect de OUG aflat pe ordinea de zi a ședinței de pe 4 decembrie. Ministerul Muncii propune prin acest document prelungirea masurilor de reducere a programului de munca pentru angajați pana…

- Andrei Ștefanescu și soția lui au divorțat in luna septembrie, dupa 7 ani de relație și un an de cand s-au casatorit civil. Artistul a facut primele declarații, pe contul lui de socializare. Cei doi au impreuna un baiețel.„Dragii noștri, dupa cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din…