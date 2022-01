Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Gagauziei, Irina Vlah, a inaintat Guvernului Republicii Moldova doua inițiative care vizeaza majorarea salariilor medicilor și cadrelor didactice. Proiectele de hotarari relevante au fost discutate in cadrul ședinței al Comitetului Executiv al autonomiei.

- Astazi, profesorii din invatamantul preuniversitar au fost in greva de avertisment. Timp de doua ore ei nu au desfasurat cursuri, ci doar i-au supravegheat pe elevi. Dascalii sunt nemultumiti de deciziile Guvernului privind veniturile din sistemul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cadrele didactice vor protesta maine, la pranz, in fața Prefecturii Iași. Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamantul Preuniversitar Iași, Laviniu Lacusta a declarat, la Radio Iași, ca motivul principal al protestului este nepunerea in aplicare a doua majorari salariale prevazute in Legea Salarizarii…

- Cadrele didactice au inceput saptamana protestand. In Dolj, cadrele didactice membre ale sindicatului „Spiru Haret” Dolj au intrat in greva japoneza pana miercuri. O parte dintre membrii FSLI Dolj au plecat la Bucuresti pentru a protesta, tot pana miercuri, in strada, in fata Guvernului. Cadrele didactice…

- CNSU propune relaxarea restrictiilor sanitare RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune relaxarea restrictiilor sanitare, dar si prelungirea starii de alerta cu înca 30 de zile. Între masurile propuse ieri spre aprobarea…

- Proiectele implementate in sudul Republicii Moldova cu sprijinul poporului turc au fost discutate in cadrul unei intrevederi a șeful Gagauziei, Irina Vlah, cu Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Turcia, Mevlut Cavușoglu, care a efectuat o vizita in țara noastra, relateaza Noi.md. Dupa cum s-a…