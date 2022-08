Irina Rimes: „Trebuie să fac ceva ce am urât din tot sufletul” Artista Irina Rimes și-a anulat concertele și a regretat faptul ca nu va ieși pe scenele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Cantareața nu a oferit detalii in plus, rezumandu-se la probleme de sanatate. „Azi e o zi trista, pentru ca trebuie sa fac ceva ce am urat din tot sufletul și am evitat mereu cat de mult am putut. Din cauza unor probleme de sanatate, sunt nevoita sa anulez concertele din Brezoi, Sighișoara și Tușnad. Vreau, pe aceasta cale, sa-mi cer iertare de la voi, dar raman cu promisiunea ca ne vom vedea cat de curand posibil. Totodata, imi cer iertare și aici echipei și colegilor mei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

