Irina Deaconescu s-a cununat religios cu Cristi Manea in urma cu doar trei zile. Soția fotbalistului a aratat impecabil, insa fanii i-au reproșat ca s-a imbracat in pijama la propria cununie. Ei bine, influencerul a reacționat imediat și a spus ce parere are despre criticile pe care le-a primit.