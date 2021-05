Stiri pe aceeasi tema

- „Monica Gabor a avut toate motivele sa divorțeze de mine”, a declarat Irinel Columbeanu dupa separarea de mama fetei sale, Irinuca. Barbatul a inșelat-o in repetate randuri, apoi a ingenuncheat-o dupa ce a obținut custudia copilului lor. Irinel Columbeanu i-a fost infidel Monicai Gabor. A inșelat-o…

- Dupa o perioada in care a disparut din mediul online, Irina Columbeanu a reaparut in atenția fanilor, dupa ce mama ei, Monica Gabor, a postat o fotografie nou-nouța in compania sa. Iata ce mare și frumoasa s-a facut fiica lui Irinel Columbeanu.

- Irinel Columbeanu a dezvaluit ca are o relație buna cu Monica Gabor, fosta lui soție. Deși la momentul divorțului nu s-au ințeles, cei doi au trecut peste toate discuțiile de dragul fiicei pe care o au impreuna. Afaceristul și fosta soție s-au vazut recent, in Romania.In urma cu aproximativ unsprezece…

- Deși au pus punct poveștii lor de dragoste, Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au ales cu cea mai de preț comoara, fiica lor, Irinuca. Cum arata astazi copila, la aproape 11 ani de la divorțul parinților sai? Micuța se bucura de un succes colosal in mediul online.

- In urma cu puțina vreme s-a aflat ca Irinel Columbeanu scrie o carte, iar acum afaceristul a dezvaluit și care e subiectul. In sute de pagini va povesti despre viața sa personala, dar și detalii despre poveștile de dragoste pe care le-a trait cu femei celebre. Afaceristul a trecut printr-o perioada…

- Ultimii ani nu au fost tocmai buni pentru Irinel Columbeanu, din punct de vedere financiar. Fostul soț al Monicai Gabor a ajuns sa locuiasca in chirie, iar situația a fost din ce in ce mai grea pentru el. Acesta a ramas fara averea de zeci de milioane de euro, fara soție, dar și fara Irinuca, fetița…