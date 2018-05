Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s-a calificat in runda a doua a turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 3.351.720 dolari, ieri, dupa ce a intrecut-o pe chinezoaica Shuai Peng cu 4-6, 6-4, 6-1. In varsta de 27 de ani și numarul 41 WTA, Irina Begu, care a facut nu mai […] The post Irina Begu, in turul doi la Roma! Sorana Cirstea e out insa de la turneul WTA din Capitala Italiei! appeared first on Cancan.ro .