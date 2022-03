Irina Begu, epuizată, a cedat la mare luptă cu Sasnovich, în 16-imile de la Miami Capat de drum pentru Irina Begu la Miami! Sportiva noastra a fost invinsa de Aliaksandra Sasnovich (28 de ani, 60 WTA) in șaisprezecimile turneului de la Miami, scor 5-7, 7-6(4), 4-6. Aliaksandra Sasnovich a razbunat-o pe conaționala ei, Aryna Sabalenka, cea care a pierdut fara drept de apel in fata Iirnei, scor 6-4, 6-4. Efortul depus a lasat urme, iar romanca a parut stoarsa de energie in meciul de sambata noapte. Begu și Sasnovich sunt jucatoare cu arsenal asemanator, lovituri puternice de forehand, rezistente in raliuri. Cum era de așteptat, disputa a fost una echilibrata, diferența fiind… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

