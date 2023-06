Irina Begu, eliminata in turul al treilea al Turneului de Grand Slam de la Roland Garos

Stiri pe aceeasi tema

- Roland Garros 2023 | Irina Begu – Karolina Muchova 3-6, 2-6. Romanca a fost eliminata din turul trei de la Openul Francez. Begu a fost invinsa categoric de Muchova, ocupanta locului 43 WTA. Dupa ce Irina Begu a fost eliminata de la Roland Garros, Romania a ramas fara reprezentante pe tabloul principal…

- Irina Begu este singura sportiva din Romania care se mai afla la Roland Garros. Jucatoarea de pe locul 27 WTA a reușit sa se califice in turul trei unde o va infrunta pe Karolina Muchova din Cehia, in fața careia are doua victorii. Primele doua succese de la aceasta competiție, cu premii totale de 49,6…

- Irina Begu s-a calificat spectaculos miercuri in turul 3 la Roland Garros, dupa o victorie in doua seturi in fata italiencei Sara Errani, 6-3, 6-0. Begu (32 ani, 27 WTA), cap de serie numarul 27, cu un as si sapte duble greseli in acest meci, a obtinut victoria dupa o ora si 13 minute in fata unei jucatoare…

- Irina Begu (32 de ani, 27 WTA) a invins-o pe unguroaica Anna Bondar (26 de ani, 103 WTA), scor 6-4, 6-2 și s-a calificat in turul secund de la Roland Garros 2023. Irina Begu se simte bine la Paris. Roland Garros-ul este turneul ei favorit, doua prezențe in turul 4, una chiar anul trecut. Sportiva din…

- Miriam Bulgaru, tenismena din Alba Iulia a fost eliminata din turul 2 al calificarilor de la Roland Garros Miriam Bulgaru a pierdut in turul 2 al calificarilor de la Roland Garros meciul impotriva americanei Kayla Day. Tenismena din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, a jucat in turul 2 al turneului de calificare…

- Ana Bogdan (59 WTA), a fost eliminata, joi, in turul doi al turneului de la Roma, de Caroline Garcia (Franța, 4 WTA), favorita 5, informeaza HotNews. Caroline Garcia s-a impus cu scorul de 6-4, 3-6, 7-5, dupa un meci care a durat 2 ore și 26 de minute.Dupa un prim set caștigat de Garcia, Bogdan a reușit…

- Sorana Cirstea si Ana Bogdan au pierdut in turul secund la Madrid (WTA). Singura romanca ramasa in competiție este Irina Begu care s-a calificat in turul al treilea dupa ce a trecut Karolina Muchova (Cehia), cu 6-4, 7-5.

- Irina Begu 32 de ani, #35 WTA) se dueleaza in aceasta seara, dupa ora 18:30, cu Karolina Muchova (26 de ani, #52 WTA), in turul II al turneului de la Madrid. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Irina Begu debuteaza și ea pe zgura de la Caja Magica. Romanca in varsta de 33 de…