- Jucatorul german de tenis Alexander Zverev (3 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului AP Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.415.410 euro, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-2, 7-5, de spaniolul Pablo Carreno-Busta (19 ATP, favorit nr. 13),…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 110 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Palm Harbor (Florida, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 100.000 de dolari. Cotata cu a treia sansa la cucerirea trofeului, romanca a invins-o, in…

- Tenismanul belgian David Goffin s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Marrakech (Maroc), dotat cu premii total de 534.555 de euro, invingandu-l in trei seturi, 5-7, 7-6 (7/4), 6-3, pe spaniolul Pablo Andujar, intr-o partida disputata joi, conform Agerpres. Fii la curent…

Perechea Monica Niculescu/Irina-Camelia Begu s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, conform news.ro.

Sorana Cirstea, locul 30 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Lyon, conform news.ro.

Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, principala favorita, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Doha, dotat cu premii totale de 2.632.448 de dolari, dupa ce a dispus de elvetianca Jil Teichmann, cu 6-2, 6-1, conform Agerpres.

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 5 ATP si cap de serie numarul 4, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Acapulco, dupa ce l-a invins, miercuri, cu scorul de 6-0, 6-3, pe americanul Stefan Kozlov, locul 130 ATP, prezent pe tabloul principal ca lucky loser,…

- Estoniana Anett Kontaveit a trecut sambata de letona Jelena Ostapenko, cu 6-3, 6-4, si s-a calificat in finala turneului de tenis WTA 500 de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 768.680 de dolari, unde o va intalni pe grecoaica Maria Sakkari, ce a trecut in prima semifinala de romanca Irina…