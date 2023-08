Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a invins-o pe Kristina Mladenovic cu 6-2, 6-2, marti, in prima runda a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, care are loc la arenele Flushing Meadows din New York, potrivit Agerpres.Ruse (26 ani, 166 WTA) a obtinut victoria in doar 65 de minute…

- Curtea de Apel Timișoara a decis faptul ca CS Universitatea Craiova este este continuatoarea de drept a Universitații Craiova. Aceasta decizie vine in procesul cu FCU Craiova 1948 (Craiova lui Mititelu).”Astazi, Curtea de Apel Timișoara a stabilit ca palmaresul istoric realizat pana la 31 ianuarie…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (locul 133 WTA) a reușit prima ei victorie pe tabloul principal in turneul de Grand Slam de la Wimbledon și s-a calificat in turul al doilea, dupa ce a trecut de italianca Lucia Bronzetti (locul 47 WTA).

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan (locul 57 in clasamentul feminin WTA) s-a calificat luni in turul doi la Wimbledon, dupa ce a trecut de Liudmila Samsonova (Rusia, 15 WTA si cap de serie 15), potrivit News.ro. Citește și: Inșelatorie pe rețele de socializare in numele a doua banci din Romania Ana Bogdan…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovici s-a calificat luni in turul al doilea la Wimbledon, in urma unei victorii in trei seturi la argentinianul Pedro Cachin.Novak Djokovici (36 de ani, nr 2 ATP) a dispus de jucatorul argentinian Pedro Cachin (28 de ani, nr 68 ATP) in trei seturi, scor 6-3, 6-3,…

- Tanarul tenisman danez Holger Rune (20 de ani), numarul sase mondial, a debutat cu dreptul la actuala editie a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingandu-l in patru seturi, 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-2, pe americanul Christopher Eubanks, intr-o partida disputata marti, potrivit Agerpres.Rune,…

- Sabalenka se califica in turul doi la Roland Garros cu o victorie marcata de huiduieli. Bielorusa Aryna Sabalenka s-a calificat duminica in turul al doilea al Openului Franței cu o victorie cu 6-3, 6-2 in fața ucrainencei Marta Kostyuk, intr-o confruntare din debutul celui de-al doilea turneu de…

- Echipa de fotbal Farul Constanta II, clasata pe locul doi in seria a treia a Ligii a 3 a, a sustinut mansa tur a primului baraj pentru accederea in Liga a 2 a.Formatia de pe litoral a jucat acasa, pe terenul Central din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, contra castigatoarei seriei a patra, CS…