Iridexul preia staţiile de sortare din judeţ Operatorul de salubritate din Craiova, SC IRIDEX Group Salubrizare SRL – SC IRIDEX Group SRL – SC Servicii Salubritate București SA va prelua statiile de sortare, compostare si transfer din judet, precum si statia de compostare si sortare de la Mofleni. Respectivele statii au fost proiectate si construite cu bani europeni prin Masterplanul de deseuri, proiect initiat de Consiliul Judetean Dolj. Preluarea are loc dupa ce Iridexul a castigat procesul in detrimentul Eco Sud. Prin urmare, azi Consiliul Judetean Dolj a semnat contractul de predare a acestor investitii catre operatorul care a castigat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

