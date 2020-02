Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va lansa duminica un satelit, ca parte a unui program aflat în stare incipienta despre care Statele Unite spun ca este de fapt o acoperire pentru dezvoltarea de rachete balistice, transmite Reuters. ”Satelitul Zafar va fi astazi plasat pe orbita, cu lansare din Semnan, cu…

- Iranul nu va încerca niciodata sa obtina arme nucleare, cu sau fara acordul nuclear, a declarat miercuri presedintele Hassan Rouhani, cerându-le puterilor europene sa evite greseala Washingtonului de a încalca pactul încheiat în 2015 cu Teheranul, scrie Reuters.”Noi…

- Justin Trudeau a declarat ca guvernul sau se așteapta la o „cooperare completa” cu autoritațile iraniene in ancheta privind doborarea avionului ucrainean, la bordul caruia se aflau 176 de persoane, relateaza CNN. Totodata, liderul de la Ottawa a cerut sa se afle de urgența cine sunt vinovații.Premierul…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat sambata ca „Iranul trebuie tratat cu toata brutalitatea”, ca Uniunea Europeana greșește profund cand se amagește ca poate ajunge la un parteneriat cu Teheranul și ca Iranul ar putea sa incerce sa se razbune pentru moartea generalului Qassem Soleimani…

- Tokyo urmeaza sa trimita in regiune un distrugator in domeniul informatiilor si doua avioane de patrula maritima de tip P-3C, a precizat un purtator de cuvant al Executivului, Yoshihide Suga. ”Este vorba despre o misiune vizand sa garanteze pacea si stabilitatea in Orientul Mijlociu si…

- Statele Unite spera sa largeasca dialogul cu Teheranul pe tema detinutilor americani din Iran, insa au anuntat noi sanctiuni, pentru a arata ca nu slabesc ”presiunea maxima”, relateaza AFP.

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este deschis la negocieri cu Statele Unite in legatura cu un schimb amplu de prizonieri intre cele doua țari, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ALERTA dupa maturisirile…