Iranul va dezvalui in zilele urmatoare un nou avion de lupta si isi va imbunatati capacitatile balistice pentru a raspunde ''amenintarilor'' Israelului si Statelor Unite, dusmanii sai declarati, a anuntat ministrul apararii Amir Hatami, citat duminica de agentia Tasnim, relateaza France Presse.



"Prioritatea noastra este capacitatea noastra balistica si trebuie sa o consolidam (...), avand in vedere eforturile depuse de dusmanii nostri in domeniul apararii antiracheta", a declarat Hatami intr-un interviu televizat sambata seara, conform agentiei iraniene de stiri Tasnim.

…