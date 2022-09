Stiri pe aceeasi tema

- Un protest al femeilor afgane, organizat in fața ambasadei Iranului la Kabul, a fost dispersat de talibani cu focuri de arma, joi. Femeile din Afganistan au protestat pentru susținerea celor din Iran, acolo unde au loc de aproape doua saptamani proteste uriașe impotriva regimului.

