Iranul nu își are locul în Comisia ONU privind condiția femeii, declară vicepreședinta americană Iranul nu isi are locul in Comisia ONU privind conditia femeii, a declarat miercuri vicepresedinta americana Kamala Harris, care a lansat o initiativa pentru a declansa scoaterea Teheranului din aceasta instanta, relateaza AFP și Agerpres . In contextul reprimarii marilor manifestatii care au urmat decesului la 16 septembrie a tinerei Mahsa Amini , o kurda iraniana de 22 de ani, SUA vor sa lucreze cu ”partenerii lor pentru a scoate Iranul” din aceasta comisie a ONU ai carei membri sunt alesi pentru patru ani, a anuntat vicepresedinta SUA intr-un comunicat. „Negand drepturile femeilor si desfasurand… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

