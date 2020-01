Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat miercuri tirurile iraniene asupra bazelor din Irak utilizate de americani, pe contul sau de Twitter, informeaza AFP. I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain…

- Pe de alta parte, presedintele SUA Donald Trump a confirmat atacul asupra a doua baze militare, dar a transmis un mesaj potrivit caruia totul este sub control in ceea ce priveste situatia trupelor americane. Trump preciza ca daunele sunt inca evaluate, dar din informatiile de pana acum "totul este bine".…

- Atacurile efectuate de Iran asupra unor tinte americane in Irak in noaptea de marti spre miercuri s-au soldat cu 80 de morti, anunta televiziunea publica iraniana, relateaza Reuters. Teheranul a anuntat ca a lansat atacuri contra unor baze americane in care se afla trupe americane, ca represalii fata…

- Televiziunea de stat iraniana a anuntat miercuri ca cel putin 80 de soldați americani au fost ucisi in atacurile ce au implicat 15 rachete lansate de Teheran asupra unor baze militare din Irak, acestea nefiind interceptate, transmite...

- Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, a afirmat ca tara sa a efectuat si a "terminat" in cursul noptii represalii "proportionale", dupa ce Iranul a lovit baze militare din Irak unde stationeaza soldati americani.

