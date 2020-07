Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este "in principiu" pregatit sa plateasca despagubiri Ucrainei pentru avionul de pasageri doborat accidental de armata iraniana la 8 ianuarie a.c., a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, citat de DPA. "Am consimtit, in principiu, dar problema necesita foarte…

- Iranul a fost vizat de mii atacuri cibernetice asupra infrastructurii, anunta Administratia de la Teheran, atribuind Statelor Unite cele mai multe actiuni de acest fel, dar subliniind ca recentele incidente produse la obiective industriale nu au fost cauzate de factori externi, anunța MEDIAFAX.Atacurile…

- Cutiile negre ale Boeingului ucrainean doborat la Teheran in luna ianuarie nu vor fi „de niciun folos” in investigarea cauzelor tragediei, dar Iranul este gata sa le trimita in strainatate, a transmis sambata agentia oficiala de stat Irna.

- Iranul a facut apel luni la SUA "sa puna capat violentelor" impotriva propriului lor popor dupa moartea lui George Floyd in timpul unei arestari violente a politiei, care a declansat manifestatii de amploare in mai multe orase americane, relateaza AFP. "Poporului american: Lumea a auzit strigatul vostru…

- Berlinul incearca sa se achite de "datoria sa istorica" fata de evrei, a denuntat luni Iranul, dupa ce a condamnat recenta interzicere a tuturor activitatilor miscarii siite libaneze Hezbollah in Germania, potrivit France Presse."Avem sentimentul ca germanii par sa aiba o datorie istorica…

- Iranul a denuntat ca "nelegitime" eforturile SUA pentru prelungirea embargoului asupra armelor catre Teheran, instituit de Consiliul de Securitate al ONU, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, citat de Reuters. "Iranul nu incearca sa se retraga din acordul…