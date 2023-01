Iranul e pe cale să trimită agenți Hezbollah în Ucraina: misiunea gândită de Teheran pentru victoria Moscovei (surse N12) Iranul este pe cale sa trimita 150 de agenți Hezbollah din Siria in Ucraina pentru a-i ajuta pe ruși sa opereze dronele iraniene, transmite o sursa siriana afiliata opoziției pentru canalul N 12. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Iranul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Respingerea de catre Uniunea Europeana a produselor energetice rusești ca urmare a invaziei Moscovei in Ucraina nu va dura la nesfarșit, a declarat ministrul Energiei din Qatar in timpul unei conferințe pe teme energetice din weekend, potrivit CNBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor 'filme documentare' despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina, relateaza France Presse și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a precizat intr-un discurs de Anul Nou ca obiectivul in Ucraina - de a pune capat actualului regim de la Kiev - va fi atins. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Noua misiune de instruire a Uniunii Europene pentru Forțele Armate ale Ucrainei (EUMAM Ucraina) a ajuns la deplina pregatire operaționala, a declarat vineri șeful diplomației UE, Josep Borrell, la un briefing in orașul polonez Brzeg, potrivit Pravda Ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fabricile nord-coreene produc uniforme pentru soldații ruși - incalcand sancțiunile ONU - in timp ce razboiul Moscovei din Ucraina incepe prima iarna completa, au declarat pentru Radio Free Asia surse din Coreea de Nord. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Livrarea catre Rusia a unor drone fabricate in Iran, care au fost folosite in razboiul din Ucraina, a generat un scandal intern inclusiv la Teheran, unde au aparut voci apropiate regimului care critica aceasta decizie, relateaza, luni, cotidianul „The Guardian”, potrivit News.ro. Fii la curent…

- Directorul general al clubului ucrainean Sahtior Donetk a cerut luni FIFA sa inlocuiasca Iranul cu Ucraina pentru Cupa Mondiala din Qatar 2022 (20 noiembrie-18 decembrie), in contextul in care Kievul acuza Teheranul ca a livrat drone Moscovei pentru a-i sprijini invazia. Fii la curent cu cele…

- O racheta ruseasca a lovit o centrala termoelectrica din orasul Burstin, din vestul Ucrainei, miercuri, a comunicat guvernatorul regiunii, in cel mai recent val de atacuri ale Moscovei asupra infrastructurii critice ucrainene, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…