Stiri pe aceeasi tema

- Iranul amenința Franța ca va reactiona dupa publicarea unor caricaturi cu liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, in revista satirica Charlie Hebdo, transmite AFP. Charlie Hebdo a lansat un concurs de caricaturi in 8 decembrie și a primit pana astazi peste 300 de desene amuzante cu ayatollahul,…

- Iranul a avertizat, miercuri, Parisul ca va reacționa la publicarea unor caricaturi „insultatoare” ale liderului suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, in revista satirica franceza Charlie Hebdo. Saptamanalul satiric Charlie Hebdo a publicat mai devreme in cursul zilei zeci de caricaturi…

- Urmeaza un nou val de asasinate la revista Charlie Hebdo? Iranul amenința direct, dupa o caricatura cu ayatollahului Khamenei! Iranul a avertizat miercuri Parisul ca va reactiona dupa publicarea unor caricaturi 'insultatoare' la adresa liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, in revista…

- Casa Alba a atras vineri atentia in mod serios asupra „parteneriatului militar la scara larga” din ce in ce mai aprofundat dintre Moscova si Teheran, anuntand cu aceeasi ocazie noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite AFP. In timp ce Iranul furnizeaza deja armatei ruse drone care sunt folosite in Ucraina,…

- Coreea de Nord avertizeaza ca va da un raspuns militar "sustinut, ferm si zdrobitor" la exercitiile militare comune desfasurate de Statele Unite si Coreea de Sud, a informat agentia de presa de stat nord-coreeana KCNA, relateaza digi24.ro.

- Mai mulți careieni ne-au sesizat ca datele de contact ale Primariei Carei, adica UAT Municipiul Carei, figureaza ca date de contact ale UDMR Carei. Adica adresa poștala, numere de telefon, adresa de mail. Știm ca la conducerea Primariei Carei sunt numai reprezentanți ai ONG-ului UDMR dar sediul UDMR…

- Gafa de proporții in timpul perchezițiilor care au avut loc, miercuri dimineața. Mascații au dat buzna peste doi batrani, iar o femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a leșinat. Mascații au greșit adresa și au intrat intr-un apartament situat pe strada Ignișului din municipiul Carei, in…

- Iranienii care urmareau sambata seara buletinul de știri pe postul televiziunii de stat au fost intampinați de mesaje care au indemnat la proteste antiguvernamentale, indreptate impotriva liderului țarii, transmite BBC . Buletinul de stiri a fost intrerupt cateva secunde in jurul orei locale 18:00.…