Stiri pe aceeasi tema

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas (foto), ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel, citat de Deutsche Welle.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca Uniunea Europeana va avea "o reactie unitara" la decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul si de a reintroduce sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, transmite Reuters.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca Uniunea Europeana va avea "o reactie unitara" la decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul si de a reintroduce sanctiuni impotriva regimului de la Teheran, transmite Reuters. Tusk…

- Uniunea Europeana si trei state membre ale sale - Franta, Germania si Marea Britanie - si-au reafirmat marti angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul, intr-o intalnire cu adjunctul ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, a anuntat Comisia Europeana, potrivit dpa.

- Ministerul chinez de Externe a anuntat, miercuri, ca Beijingul sustine mentinerea actualului acord nuclear cu Iranul semnat in 2015, din moment ce Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a precizat in repetate randuri ca Iranul respecta termenii acordului, relateaza agentia Reuters.

- Liderii Germaniei si Frantei ii vor cere presedintelui american Donald Trump sa nu renunte la tratatul nuclear cu Iranul, intrucat o astfel de decizie ar putea crea probleme majore, a indicat luni in Canada ministrul german de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Donald Trump a dat termen pana la…

- Iranul a declarat luni ca este in masura sa produca uraniu imbogatit in proportie de 20% 'in mai putin de 48 de ore' daca SUA ar renunta la acordul incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri privind programul nuclear iranian, a informat luni televiziunea al-Alam, citand un inalt responsabil…

- Uniunea Europeana ar dori ca proiecte importante sau chiar crize sa poate fi rezolvate mai rapid. Astfel UE are in vedere posibilitatea luarii deciziilor de politica externa prin votul majoritatii statelor membre, in locul unanimitatii necesare in prezent, a declarat miercuri ministrul german…