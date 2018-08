Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas a avertizat miercuri Statele Unite in legatura cu o destabilizare a Orientului Mijlociu ca urmare a reluarii sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cel care spera la o schimbare de regim nu trebuie sa uite ca ar…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, referitor la nominalizarea noului ambasador al Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, ca il bucura venirea unui ambasador care are o legatura cu Romania, exprimand convingerea ca Parteneriatul strategic dintre cele doua tari va cunoaste…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel marti la Statele Unite si la Rusia sa continue sa dialogheze dupa summitul de luni de la Helsinki dintre liderii celor doua puteri nucleare, Donald Trump si...

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, il avertizeaza pe Donald Trump, inaintea intalnirii pe care acesta o va avea luni cu Vladimir Putin, sa nu negocieze in mod unilateral cu Rusia, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa. “Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a respins sugestiile potrivit carora Berlinul ar putea fi intimidat de presedintele Statele Unite, Donald Trump, pentru a-si spori cheltuielile militare, declarand ca tara sa va lua propriile decizii ''suverane'', scrie agerpres.ro.

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a respins sugestiile potrivit carora Berlinul ar putea fi intimidat de presedintele Statele Unite, Donald Trump, pentru a-si spori cheltuielile militare, declarand ca tara sa va lua propriile decizii ''suverane'', relateaza vineri Reuters. Trump…

- Ministrul de Externe german, Heiko Maas, a anuntat strategia "Europa Unita", in replica la "America First". In primul discurs pe care l-a rostit dupa ce si-a preluat functia, Heiko Mass a promis ca va face tot posibilul pentru un "parteneriat echilibrat" cu Statele Unite, informeaza Associated…

- Decizia lui presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel citat de Deutsche Welle.…