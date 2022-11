Stiri pe aceeasi tema

- Refugiatul iranian care a locuit timp de 18 ani in Aeroportul Charles de Gaulle de langa Paris dupa ce a pierdut dovada statutului sau de refugiat, inspirand astfel filmul "The Terminal" ("Terminalul"), cu Tom Hanks in rol principal, a incetat din viata, conform unui reprezentant al aeroportului, transmite…

- Ryanair ar putea deveni singurul transportator ieftin european! directorul general al companiei, Michael O’Leary, a sustinut ca extinderea decalajului in materie de costuri va face din rivalii easyJet si Wizz Air tinte pentru o eventuala preluare. ,,In mod inevitabil, Europa se indreapta spre un rezultat…

- Prințul Harry a refuzat sa ia cina cu tatal sau, Charles, și cu fratele sau, William, in ziua in care regina Elisabeta a II-a a murit. Noul rege a interzis prezența lui Meghan la Balmoral, in ziua decesului.

- Doi piloți ai Air France au fost suspendați dupa o altercație in timpul zborului dintre Geneva și Paris, a confirmat luni compania aeriana, conform CNN citata de Mediafax. Cearta, care a avut loc in iunie 2022, a dus la suspendarea celor doi piloți. „Incidentul a fost rezolvat rapid, fara a afecta…