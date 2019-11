Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a anuntat luni ca SUA vor pune capat, pe 15 decembrie, derogarii acordate Iranului care permite uzinei nucleare de la Fordo sa functioneze in pofida sanctiunilor impuse, informeaza AFP.



Iranul a reluat la inceputul lunii noiembrie activitatile de imbogatire a uraniului la uzina subterana din Fordo in cadrul unei dezangajari progresive din acordul nuclear, ca raspuns la retragerea unilaterala a SUA din aceasta intelegere internationala in 2018.



"Nivelul bun de imbogatire a uraniului de catre statul numarul unu la nivel mondial care…