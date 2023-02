Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, sustine marti seara (miercuri, ora 4 a.m., ora Romaniei) discursul sau anual despre Starea Uniunii, in care le va spune republicanilor ca ar trebui sa poata lucra impreuna in noul Congres, releva un extras din discurs, publicat de Casa Alba, anunța Rador. …

- Avocatul personal al presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, a declarat ca in urma unei perchezitii efectuata in casa de vacanta de pe plaja din Delaware a presedintelui Joe Biden s-a incheiat si nu au fost gasite niciun fel de documente clasificate, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Statele Unite au mai acuzat inca patru barbati de implicare in asasinatul presedintelui haitian Jovenel Moise, care a avut loc in urma cu doi ani. Suspectii au fost arestati in Haiti si transferati catre o inchisoare din Florida, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele iranian, Ebrahim Raisi, a declarat ca nu va exista "nicio mila" pentru cei care arata ostilitate fata de Republica Islamica, in contextul in care protestele continua de mai bine de 100 de zile, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cea mai mare parte a celor peste 16.000 de documente oficiale legate de asasinarea presedintelui american John F. Kennedy, in 1963, au fost facute publice pentru prima data, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Serbia va cere NATO sa ii permita sa trimita in Kosovo efective ale politiei si armatei sarbe, in conformitate cu prevederile unei rezolutii a Consiliului de Securitate ONU, ce a pus capat razboiului din Kosovo, in 1999, a declarat, sambata, presedintele Aleksandar Vucic, relateaza Rador. Fii…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata ca rezultat al inundatiilor si alunecarilor de teren in estul Republicii Democrate Congo, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Discursul lui Thomas Bach de la summitul G20 de la Bali, cand a cerut ca sportul sa nu fie folosit din motive politice, a fost atacat atat in Rusia, cat și in Ucraina, insa fiecare parte a interpretat diferit poziția președintelui Comitetului Internațional Olimpic, scrie Mediafax. Fii la curent…