Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru talharie calificata dupa ce, cu fata acoperita si cu un cutit in mana, a intrat intr-o sala de jocuri de noroc din localitatea Lumina, a luat telefonul mobil al casierei si, de pe un birou, un plic in care erau 15 lei, a informat, joi, Parchetul de pe langa…

- Fostul congresmen american David Rivera a fost arestat, luni, sub acuzatia de conspiratie la spalare de bani si actiuni ilegale ca agent al guvernului venezuelean, conform rechizitoriului si unui oficial american, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un iranian a fost impuscat mortal de fortele de securitate dupa ce echipa nationala a Iranului a pierdut in fata SUA si a fost eliminata de la Cupa Mondiala, in timp ce demonstratii antiguvernamentale au avut loc in interiorul si in afara stadionului din Qatar si in Iran, scrie The Guardian, citat…

- Capitanul echipei de fotbal a Iranului de la Cupa Mondiala, Alireza Jahanbakhs, si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu criza politica din tara sa si a facut apel la schimbare, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele Volodimir Zelenski a discutat duminica cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre ajutorul macrofinanciar pentru Ucraina și sancțiunile impotriva Iranului, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorii olandezi au declarat vineri ca au arestat un barbat in varsta de 55 de ani, fiind suspectat ca ar fi vandut Rusiei cipuri de computer care ar putea fi folosite pentru arme, incalcand legea privind sancțiunile, informeaza Reuters, citata de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un barbat a fost retinut de politistii doljeni dupa ce a agresat un tanar pe strada, anchetatorii stabilind ca agresorul era arestat la domiliciu intr-un alt dosar si a incalcat aceasta masura preventiva, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…