Irakul are un nou guvern, condus de fostul şef al spionajului Mustafa al-Kazemi Fostul sef al serviciului irakian de informatii Mustafa al-Kazemi a obtinut in cursul noptii de miercuri spre joi votul de incredere al deputatilor purtand masti sanitare si manusi din cauza coronavirusului, punand capat la cinci luni de vacanta guvernamentala intr-o tara care traverseaza cea mai grava criza economica si sociala, noteaza AFP.



Din cei 329 de deputati ai celui mai fragmentat parlament din istoria recenta a Irakului, au fost prezenti numai 255.



Din cei 329 de deputati ai celui mai fragmentat parlament din istoria recenta a Irakului, au fost prezenti numai 255.

Ei au votat in favoarea unui nou prim-ministru de 53 de ani, rara personalitate politica avand usi deschise la Washington,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

