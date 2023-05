Irakul a prezentat un proiect care poate concura cu Canalul Suez

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie Prahova are in derulare un proiect cu fonduri europene privind ”Inovarea digitala esențiala pentru angajați și angajatori”, proiect care a fost prezentat și la Campina, in cadrul unei conferințe desfașurate marți, 23 mai.

- Vladimir Putin si președintele iranian Ebrahim Raisi au supervizat miercuri, prin apel video, semnarea unui acord de finantare si construire a unei linii feroviare iraniene ca parte a unui Coridor de Transort Nord-Sud, transmite Reuters, scrie Agerpres.Linia ferata Rasht-Astara este vazuta ca o legatura…

- Incetarea disputelor politice si adoptarea unui curs pro-reforme nu ar modifica in niciun fel cele trei mari chestiuni problematice: Turcia este coplesitor musulmana, ar fi statul cu cea mai mare populatie din UE (are peste 84 milioane de locuitori, fata de cele 82 ale Germaniei) si ar aduce granita…

- Cel mai mare proiect feroviar din Romania, respectiv calea ferata Brasov-Sighisoara, este la start, iar compania care va sapa tuneluri de zeci de kilometri prin muntii Carpati, Aktor, a adus deja la Racos, in judetul Brasov, primul TBM, un utilaj capabil

- Incepe cel mai mare și dificil proiect feroviar din Romania. Grecii de de la Aktor promit 4 tuneluri de peste 24 km strapung Carpații pentru Calea ferata Brașov-SighișoaraLucrarea va fi executata de grecii de la Aktor care aduc in Romania 4 TBM-uri in valoare de peste 70 milioane euro. Fii…

- Irakul a oprit sambata exportul de petrol din regiunea semiautonoma Kurdistan si campurile petrolifere din Kirkuk, dupa ce Bagdadul a castigat un arbitraj impotriva Turciei, transmite Reuters.Decizia a stopa transportul a 450.000 de barili pe zi (bpd) de petrol are legatura cu un caz din 2014, cand…

- ION a fost prezentat in ședința de guvern din 1 martie drept primul consilier onorific al prim-ministrului care foloseste inteligenta artificiala. In realitate, robotul este doar un proiect care nu a fost inca finalizat, iar dialogul cu premierul Nicolae Ciuca a fost doar o scena pregatita in avans.…

- Primavara incepe cu noutați in cadrul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca a prezentat, in cadrul ședinței de Guvern din 1 martie, un proiect bazat pe inteligența artificiala, aflat sub auspiciile Ministerului Cercetarii și Digitalizarii. Noul proiect, robotul „Ion”, a fost creat de unii dintre profesorii…