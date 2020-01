Mii de manifestanti antiguvernamentali irakieni au protestat impotriva Iranului si a Statelor Unite ale Americii, ale caror lovituri recente in Irak au amenintat sa arunce tara intr-un nou haos, participantii relansand vineri miscarea de revolta eclipsata de acutizarea tensiunilor dintre cele doua puteri 'tutelare' ale Bagdadului, transmite AFP. In piata Tahrir din Bagdad, ca si in mai multe orase din sudul Irakului, mii de persoane au defilat scandand 'Nu Iranului! Nu Americii!', in cele mai ample adunari din ultimele saptamani. De mai multe zile, apeluri pe retelele sociale cheama…