Irak: Absenteism record la primele alegeri după victoria asupra jihadiştilor Mai putin de un alegator din doi au mers sambata la urne in Irak, pentru primele alegeri legislative dupa victoria asupra jihadistilor, a anuntat comisia electorala, potrivit AFP.



Rata participarii a atins numai 44,52% din totalul persoanelor inscrise, cel mai ridicat absenteism de la primele alegeri multipartite organizate in tara, in 2005.



Peste jumatate din cei 24,5 milioane de alegatori au boicotat aceste alegeri, intr-un act de sfidare la adresa clasei politice pe care o acuza constant ca este corupta.



