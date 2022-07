iQOO 10 Pro este primul telefon cu încărcare la 200W; Ce dotări are şi cât costă? iQOO, o filiala vivo externalizata dupa model Redmi si POCO a anuntat pe 19 iulie telefonul iQOO 10 Pro. Acesta este un flagship cu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, doar ca se remarca prin incarcarea record, de 200W. Acesta este primul telefon din lume cu o incarcare de acest tip. Avem de-a face cu un terminal cu un ecran AMOLED Samsung E5 de 6.78 inch, cu rezolutie de 3200 x 1440 pixeli si refresh rate de 120 Hz. Afiseaza 100% din spectrul de culori DCI-P3, ofera suport HDR10+ si integreaza un rar vazut senzor ultrasonic pentru amprente. Avem parte si de un chipset special la interior:… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motorola Edge 30 Ultra ar trebui sa debuteze in aceasta luna, fiind un flagship superior lui Motorola Edge 30 Pro. Este de asemenea primul telefon cu camera de 200 de megapixeli, premiera disputata si cu Xiaomi, care ar avea senzorul pregatit pentru un Xiaomi 12T Pro. Motorola Edge 30 Ultra va avea…

- Motorola Moto X30 Pro va fi urmatorul telefon flagship Motorola, asteptat sa debuteze chiar in aceasta luna. Va avea un senzor foto de 200 de megapixeli, cu marime de 1/1.22 inch. E vorba cel mai probabil despre un Samsung ISOCELL HP1. Cunoscut si sub numele de cod Motorola Frontier, Moto X30 Pro va…

- Xiaomi se pregateste sa lanseze o noua serie de telefoane in doar cateva zile si e vorba aici despre Xiaomi 12S. Intre timp aflam ca un model cu care ne-a ramas datoare compania ar fi de asemenea in pregatire. Xiaomi 12 Lite trebuia sa debuteze odata cu seria Xiaomi 12 la inceput de an, dar ar putea…

- Samsung a lansat in sfarsit un nou telefon robust, dupa o perioada de pauza a acestui segment. E vorba despre Samsung Galaxy XCover6 Pro, care se remarca prin faptul ca aduce si conectivitatea 5G in nisa telefoanelor robuste. Are dotari midrange, dar nu asa multe compromisuri ca alte telefoane din segment.…

- E drept ca Huawei a adus la evenimentul sau din Istanbul noi telefoane Nova, dar nu sunt cele la care ne asteptam. Nu am primit un Nova 10 si Nova 10 Pro, ci Nova Y70 si Nova Y90. Totusi Derek Yu, oficial al companiei a confirmat ca vom avea alte modele Nova la toamna. Intre timp scaparile lui Nova…

- Motorola e gata sa scrie un nou capitol in istoria telefoanelor pliabile, odata cu lansarea lui Moto RAZR 3. El a avut deja scapari sub forma de randari si fotografii, iar acum apare cu pret, data de lansare si cateva detalii in plus. Hai sa vedem ce e nou. Moto RAZR 3 ar urma sa coste 1149 euro pe…

- OnePlus continua sa extinda intr-un ritm fara precedent seria de telefoane lansate in 2022. Cel mai nou model, proaspat sosit este OnePlus Ace Racing Edition. Avem de-a face cu un telefon de gaming cu pret atractiv, atins prin cateva compromisuri. Pentru inceput acest model are ecran LCD si nu AMOLED……

- OnePlus a dezvaluit pe 21 aprilie telefonul OnePlus Ace, care se abate de la orice conventie de nume propusa pana acum de companie si ar putea incepe o noua serie. Gurile rele spun ca acest telefon va sosi in Europa sub numele de OnePlus 10R si sunt voci ce sustin ca este un realme GT Neo3 rebranduit.…