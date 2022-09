Stiri pe aceeasi tema

Artista Corina Chiriac si-a lansat, sambata, la Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" din Vaslui, volumul autobiografic "Minuni traite".

Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis vineri seara o avertizare Cod rosu de inundatii pentru rauri de pe raza judetelor Gorj si Valcea, valabila pana sambata, la ora 2:00.

Deputatul USR Iulian Bulai i-a urat „casa de piatra" liderului AUR George Simion, care s-a casatorit religios la Oveselu, judetul Valcea, in fata a mii de oameni. El i-a transmis acestuia si 10 sfaturi, cum ar fi sa nu isi bata sotia, sa isi creasca viitorii copii fara violenta, sa isi stranga sosetele…

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, și IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, vor oficia slujba de cununie a liderului AUR, George Simion cu Ilinca Munteanu, informeaza Antena 3.

O furtuna abatuta, marti dupa-amiaza, asupra localitatii Horezu din judetul Valcea a provocat pagube materiale in mai multe zone. Localitatea a ramas partial fara alimentare cu energie electrica dupa ce un copac a rupt reteaua de alimentare, conform news.ro.

Traficul rutier pe DN 7 in localitatea Caineni se desfasoara cu dificultate, vineri dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care este implicata o motocicleta, atat barbatul care o conducea cat, si pasagerul aflat langa el fiind raniti, au anuntat autoritatile din Valcea.

Preasfințitul Timotei Prahoveanul aduce in atenția cititorilor ceea ce numește "(...) Lucrarea dedicata Maicii Domnului este cea mai importanta de pana acum.". Este vorba despre cartea "Maica Domnului in cultul divin ortodox și in cultura romana (poezia culta)", aparuta anul trecut la Editura Doxologia…

Sute de cercetasi romani, ucraineni si moldoveni se vor intalni la sfarsitul acestei saptamani la Slatioara pentru a participa la Trofeul "Cupa izvoarelor", un eveniment amplu reluat de cercetasii valceni dupa doi ani de pandemie, care le va pune la incercare micilor participanti cunostintele de…