- Judecatorii Tribunalului Constanța au inchis definitiv primul dintre procesele pe care IPS Teodosie, pe numele laic Teodosie Petrescu, l-a intentat polițiștilor din Constanta. Instanta a decis ca acseta a fost amendat abuziv in pandemie.Astfel, in mod definitiv, s-a constatat atat pe fond dar și…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au finalizat cercetarea specifica in faza camerei preiliminare in in cazul bancomatului aruncat in aer la Pavilionul Expozitional Constanta. Instanta se va pronunta in cauza la inceputul lunii viitoare. Oricare va fi decizia magistratilor, aceasta va putea fi contestata…

- Judecatorii din Constanta au decis ca cele doua persoane suspectate ca ar fi aruncat in aer bancomatul de la Pavilionul Expozitional din Mamaia sa ramana in stare de arest preventiv Decizia este definitiva Cei in cauza, un barbat, de 48 de ani, respectiv o femeie, de 55 de ani, sunt banuiti si de comiterea…

- V. S. Decizie definitiva in cazul cetațeanului din Sri Lanka acuzat ca i-a taiat gatul unui conațional, coleg de munca la un abator din comuna prahoveana Posești. Magistrații Curții de Apel Ploiești au respins, la finalul saptamanii trecute, apelul declarat de inculpat la decizia de condamnare la 18…

- Tribunalul Constanta, decizie definitiva in cazul in care Stila Sarafu este acuzat de tulburarea ordinii si linistii publice fapte din 24 octombrie 2020 , hartuire si violarea sediului profesional fapta din 31 octombrie 2020 Tribunalul a mentinut decizia Judecatoriei Constanta, nr. 767 2022, din data…

- Tribunalul Constanta va reaudia mai multi primari si fosti primari din judetul Constanta Decizia a fost luata azi, 16 ianuarie 2023, in dosarul privind cadastrarea judetului Constanta Oficial Admite in parte cererile inculpatilor privind readministrarea probelor. Incuviinteaza reaudierea urmatorilor…

- Decizia Curtii a fost luata in dosarul 9064 118 2021, in care Tribunalul Constanta a decis in vara anularea in parte a regulamentului. Acum, judecatorii de la Curte au admis recursul consilierilor si au casat prima sentinta. Hotararea a fost luata cu opinia majoritara, existand si opinii diferite, in…

- Mircea Relu Vizitiu, fost adjunct IPJ Constanța, a recunoscut vinovația in fața procurorilor DNA, iar Tribunalul Constanța a acceptat condamnarea la un an și cinci luni cu amanare. In septembrie 2021 , Libertatea a aratat ca Relu Vizitiu, numarul doi in Poliția județului Constanța, o avertiza pe șefa…