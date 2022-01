Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, susține ca nu trebuie spalate rufele in timpul praznicului Bobotezei, din decenta si respect fata de apa sfintita. El a mai precizat ca in perioada “neputintei lunare”, femeia nu poate lua nici Aghiasma, nici anafura, mentionand ca poate lua apa sfintita trei zile dupa aceasta perioada. Arhiepiscopul Tomisului a fost intrebat, miercuri, la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, daca credinciosii trebuie sa se spele sau pot spala rufe in perioada Bobotezei. “Cat tine praznicul Bobotezei, de pe 5 pana pe 14 ianuarie, nu este interzis…