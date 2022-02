IPS Teodosie, despre invazia din Ucraina: Cred ca va inceta curand ca Dumnezeu nu lasa rugaciunile neascultate (VIDEO) IPS Teodosie, a facut referire la situatia din Ucraina, afirmand ca cei care au plecat din calea razboiului trebuie primiti si adapostiti, transmitand ca razboiul va inceta in curand deoarece Dumnezeu nu lasa rugaciunile neascultate. "Rugaciunile ridica pe oameni de la intuneric la lumina, de la deznadejde la nadejde, de la tulburare la liniste si de la razboi la pace. Noi nadajduim ca rugandu ne toti pacea in curand se va statornici, dar pana atunci pe cei izgoniti din calea primejdiei sa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

