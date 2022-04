Stiri pe aceeasi tema

- IPS Parinte Mitropolit PETRU, Arhiepiscop al Chișinaului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, sambata, 23 aprilie, va aduce Sfanta Lumina de la Ierusalim de la Aeroportul Internațional din Iași, unde, aceasta, va sosi cu o aeronava de la Ierusalim, potrivit Realitatea.md . „Cu binecuvantarea…

- Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane transmis AGERPRES, pelerinajul, organizat pentru prima data dupa doi ani, va incepe la Manastirea Radu Voda dupa-amiaza si se va desfasura pe urmatorul traseu: Bulevardul Marasesti, Bulevardul Dimitrie Cantemir, Strada Bibescu Voda, Strada Serban Voda, cu…

- Patriarhia Ierusalimului și autoritațile israeliene pregatesc deja ceremonia de primire a Sfintei Lumini din Sambata Mare. Reprezentantul Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, Arhimandritul Teofil Anastasoaie, este cel care va fi prezent la Mormantul Domnului și va aduce apoi, la București, Sfanta…

- Echipa naționala de handbal masculin a Romaniei, pregatita de Xavi Pascual, a pierdut joi, in deplasare, impotriva reprezentativei Macedoniei de Nord, scor 30-22 (16-13), in mansa tur din prima faza play-off a Campionatului Mondial din 2023. Mansa retur va avea loc sambata, in Sala Dinamo. „Pierdem…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9). Acesta a declarat ca Rusia trebuie trasa la raspundere pentru faptele sale și ca detine toata responsabilitatea pentru situatia curenta. Ce declara Iohannis in contextul Rusia-Ucraina: „Reprezinta unul din cele mai grave…

- OrtodoxeSf. Sfintiti Mc. Pamfil preotul si Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului (Harti)Greco-catoliceSf. m. Pamfil si cei impreuna cu el. HartiRomano-catoliceSs. Pamfil si ins., m.Sfintii Mucenici Pamfil, preot, si Valent, diacon, sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox…

- Alte 5138 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 158 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 30 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 7-Rusia, 5-Italia, 2-Germania, 2-Israel, 1-Egipt, 1-Franța, 1-Ucraina,…