Stiri pe aceeasi tema

- In ziua Praznicului Invierii Domnului, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit in mijlocul credincioșilor dreptslavitori din vechea Cetate a Balgradului. Incepand cu ora 12.00, la Catedrala Reintregirii, IPS Irineu, inconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba…

- "Lumina din lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat", marturiseste Sfantul Ioan in Evanghelie: "Intru El era viata si viata era lumina oamenilor. Si lumina lumineaza in intuneric si intunericul nu a cuprins o". Apostolul se refera aici, in mod direct, la intunericul adus de pacatele oamenilor.Dar,…

- Mesajul IPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paște 2021: „Har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare!” Mesajul IPS Irineu, Arhiepiscop ortodox de Alba Iulia, cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paște 2021: „Har si pace de la Dumnezeu,…

- „Trebuie sa ai incarcatura de aur, adica atat de mult sa agonisesti, incat sa poti sa dai si celorlalti din prisosul bogatiei tale intelectuale si spirituale”, le spunea adesea parintele Ioan Ica senior studentilor sai. Sfatul a fost rememorat miercuri de Mitropolitul Ardealului la inmormantarea…

- Marți, 6 aprilie 2021, in ziua praznuirii Sfantului Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in municipiul Blaj. Incepand cu ora 10.00, IPS Irineu a prezidat ședința de lucru cu preoții din cuprinsul protopopiatului Blaj.…

- Marius Tita, campion mondial la wushu și multiplu campion national la kempo iși trage originile din familia marelui scriitor Marin Preda. Bunicii sai sunt originari din aceeasi comuna teleormaneana unde s-a nascut autorul memorabilelor romane ”Delirul”, ”Viata ca o prada” ori ”Morometii”. Este vorba…

- Preasfințitul Parinte Nestor Hunedoreanul a fost hirotonit și așezat in demnitatea de Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei duminica, 07 martie 2021. PS Nestor Hunedoreanul este primul arhiereu vicar din istoria Episcopiei Devei și Hunedoarei, cea mai tanara eparhie din Romania,…

- OrtodoxeSf. si Dreptul Simeon; Sf. Prorocita AnaGreco-catoliceDreptul Simeon si profetesa AnaRomano-catoliceSs. Blaziu, ep. m.; Oscar, ep.; Simeon BatranulSfantul si Dreptul Simeon, pomenit in calendarul crestin ortodox la 3 februarie, era preot la templul din Ierusalim.Dupa marturia Sfintei Evanghelii,…