- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, joi, 29 iunie 2023, pe strazile municipiului Radauți s-a desfașurat o impresionanta procesiune cu moaștele Sfinților Ierarhi Leontie cu sprijinul autoritaților locale. Procesiunea intitulata Drumul Sfantului,…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a acordat, la finalul Sfintei Liturghii oficiata astazi la Manastirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, mai multe distincții unor personalitați din județ, din țara și din strainatate. In primul rand este vorba despre Ordinul ”Crucea Bucovinei”, cea mai…

- Peste o mie de credincioși au participat duminica, 18 iunie 2023, la hramul catedralei orasului Gura Humorului din judetul Suceava. Locasul de inchinaciune este inchinat Nasterii Maicii Domnului si Duminicii Sfintilor Romani. Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost solicitat de catre o enoriașa sa se roage pentru ea ca sa-și poata plati ratele și datoriile. ”Cred ca Dumnezeu mi-a luminat mintea sa va scriu (parca simt un strigat de ajutor),va rog frumos sa va rugați sa-mi pot plati ratele și datoriile, sunt…

- Un enoriaș sucevean i-a cerut un lucru mai puțin obișnuit arhiepiscopului Sucevei și Radauților și anume sa-l faca un om mai bun. ”Inaltpreasfințite Calinic, cum sa fac sa fiu un om mai bun? Și mai bun.”, a intrebat omul. ”Sfatuiți-va cu duhovnicul dumneavoastra”, i-a raspuns ierarhul. The post Lucru…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a refuzat un interviu solicitat prin intermediul rubricii ”raspunsul ierarhului” din lipsa de timp. ”Inaltpreasfinția Voastra, sunteți un om de cultura și un ierarh care pune in toate rugaciunea, imi doresc, daca se poate, sa realizez un interviu cu…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost rugat de o enoriașa sa-l invite pe IPS Teodosie la hramul Manastirii Putna din data de 2 iulie acolo unde a fost solicitat sa cunune doi tineri. ”Inaltpreasfinția voastra, vreau sa va intreb, in data de 2 iulie va fi invitat Inaltpreasfințitul…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a lamurit un enoriaș care a intrebat ”cand se poate citi Acatistul Bunei Vestiri in Saptamana Mare sau in Saptamana Luminata?” ”Se poate citi, la fel ca și Psaltirea, fie pana in Sfanta și Marea Zi de Miercuri din Saptamana Sfintelor Patimiri, fie dupa…