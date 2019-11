Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Ilfov au gasit intr-o locuința din orașul Voluntari, in urma unei acțiuni, 3 tone de articole pirotehnice, reprezentand artificii din clasele 2, 3 și 4. Intreaga cantitate de artificii a fost confiscata, iar persoana in cauza a fost amendata cu 7.000 lei, scrie Mediafax.„In…

- Polițiștii au confiscat, dintr-o locuința din Voluntari, trei tone de artificii deținute ilegal. Persoana deținatoare a fost amendata cu 7.000 de lei, informeaza Agerpres.Trei tone de articole pirotehnice, reprezentand artificii din clasele 2, 3 si 4, au fost gasite, marti, de politistii Serviciului…

- Polițiștii din Targu-Jiu au prins, luni, un adolescent de 15 ani, din municipiu, care avea asupra sa 600 de petarde, pe care incerca sa le vanda. Acesta a fost dus la sediul Poliției, unde a fost anunțat ca este cercetat penal pentru efectuare fara drept de operatiuni cu articole pirotehnice.…

- In urma unor controale la societați comerciale din Abrud și Campeni, polițiștii au confiscat peste 2.300 de obiecte cu conținut pirotehnic, comercializate ilegal. Controalele s-au desfașurat in cadrul Planului de acțiunile „Foc de artificii 2019”. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 noiembrie 2019, polițiștii…

- In perioada 18 noiembrie 2019 – 6 ianuarie 2020, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures actioneaza pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice…

- La nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus s-a declansat ieri, 12 noiembrie, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 21.00, a fost oprit in trafic pentru control, pe D.J. 186, pe raza localitatii…

- Un vanator care a vanat fazani desi pe autorizatia de vanatoare scria rate este cercetat de politisti pentru comiterea infractiunii de braconaj. Miercuri, 6 noiembrie, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase impreuna cu cei de la Politia Tautii Magheraus au actionat pentru prevenirea…

- In cursul zilei de ieri, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Hunedoara si cei ai Politiei Municipiului Lupeni au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, la doua adrese situate in municipiul Lupeni. De la una dintre adrese, politistii…