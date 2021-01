Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane care participau la o petrecere privata intr-un local din orasul Voluntari au fost amendate de politisti pentru incalcarea regulilor privind combaterea pandemiei de coronavirus. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, politistii orasului Voluntari au fost sesizati, in noaptea…

- Polițiștii din Voluntari au aplicat amenzi drastice dupa ce au descoperit o petrecere cu aproape 50 de persoane. „In noaptea de 26 decembrie a.c., polițiștii orașului Voluntari au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o locație de profil din localitate, se desfașoara o petrecere privata,…

- Peste 180 de sanctiuni in valoare de 26.500 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu. Potrivit acestuia,…

- Peste 300 de sanctiuni in valoare de aproximativ 64.000 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu, potrivit Agerpres.…

- Peste 100 de sanctiuni in valoare de aproximativ 12.000 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu.Potrivit…

- O nunta si o petrecere de logodna, evenimente la care participau aproape 150 de invitati, au fost intrerupte de politistii suceveni in ultimele 24 de ore, ei aplicand, in acest interval, amenzi in valoare de peste 40.000 de lei in urma verificarilor derulate in contextul pandemiei. Potrivit unui comunicat…

- Peste 150 de sanctiuni in valoare de aproximativ 12.700 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Politistii vasluieni au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de peste 45.000 de lei cu ocazia unor controale care au vizat respectarea masurilor de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19, printre persoanele amendate aflandu-se proprietarul unui local in care se desfasura o…